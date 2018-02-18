Суперфиниш! Мартен Фуркад стал четырехкратным олимпийским чемпионом

Французский биатлонист Мартен Фуркад выиграл масс-старт на Олимпиаде-2018. По фотофинишу Фуркад опередил немца Симона Шемпа - оба биатлониста показали одинаковое время.
29-летний Фуркад стал четырехкратным олимпийским чемпионом (две золотые медали Сочи-2014 и две золотые медали Пхенчхана).
Биатлон
Пхенчхан (Корея)
XXIII Олимпийские зимние игры
Мужчины
Масс-старт, 15 км
1. Мартен Фуркад (Франция) - 35.47,3 (2 шт. круга)
2. Симон Шемп (Германия) - время победителя (1)
3. Эмиль Хегле Свендсен (Норвегия) - отставание 11,2 (2)
4. Эрик Лессер (Германия) - 11,6 (2)
5. Бенедикт Долль (Германия) - 18,8 (1)
6. Юлиан Эберхард (Австрия) - 30,7 (3)
Фуркад выиграл масс-старт и стал четырехкратным чемпионом. Онлайн //
Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018
alexzander
Наш Близко, не допустил бы в предыдущей гонке 2 промаха, тогда догнал бы
16:26 18 февраля
Наш
alexzander,виноват.В самом деле 5 в личном.Однако, близко.
16:23 18 февраля
alexzander
Наш У ОУБ-8 золотых олимпийских медалей, хоть 3 в эстафете,но все же, Мартену пока не превзойти этот результат
16:21 18 февраля
Наш
Фуркад хорош! Догнал Бьорндалена по золотым личным наградам на ОИ(по 4 ! ),догнал по завоёванным Кубкам мира(по 6!),имеет 10(!) побед в личных гонках на ЧМ против 11(!) у норвежца!!! Ещё чуть - чуть и француз превзойдёт легенду биатлона.
16:15 18 февраля
Бней Иегуда
7-й глобус возьмёт и обойдёт ОЭБа по Величию.) Хотя они для меня оба лучшие!)
15:47 18 февраля
oleg.bob
Легенда! Водном ряду с Бьорндаленом!
15:35 18 февраля
alexzander
Slim Taller И в этом тоже!!! ) Очень хочется,чтобы и по этому показателю был бы лучшим
15:22 18 февраля
Slim Taller
alexzander Slim Taller Да, надо в 7 раз брать Большой Глобус 14:58 .......................Величие спортсмена не в количестве глобусов.У Мякярайнен их два.
15:20 18 февраля
Don Miguel
Акимова упала, и стала последней. Фуркад тоже упал, но... победил! Загадка...
15:18 18 февраля
Michl
А ведь еще будет эстафета :)
15:06 18 февраля
baronurgensburg
Идеально было бы так: 1. Шемпп 2. Лессер 3. Долль :)
15:00 18 февраля
baronurgensburg
Эх, классная гонка. И Эмиль даже проснулся. Жалко. конечно. что Симон не обыграл Мартана. Еще бы пара метров...
14:59 18 февраля
alexzander
Slim Taller Да, надо в 7 раз брать Большой Глобус
14:58 18 февраля
Slim Taller
Величайший! Ждём новых побед от Фуркада!
14:58 18 февраля
Бней Иегуда
Красава, Мартен!)) Имха, за 0,0 я бы обоим золото давал.) Тройка сегодня особенно хороша, все топы.)
14:57 18 февраля
alexzander
ЛУЧШИЙ!!!! Браво Мартен!!!4х кратный!!!
14:53 18 февраля