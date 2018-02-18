Суперфиниш! Мартен Фуркад стал четырехкратным олимпийским чемпионом

Французский биатлонист Мартен Фуркад выиграл масс-старт на Олимпиаде-2018. По фотофинишу Фуркад опередил немца Симона Шемпа - оба биатлониста показали одинаковое время.

29-летний Фуркад стал четырехкратным олимпийским чемпионом (две золотые медали Сочи-2014 и две золотые медали Пхенчхана).

Биатлон

Пхенчхан (Корея)

XXIII Олимпийские зимние игры

Мужчины

Масс-старт, 15 км

1. Мартен Фуркад (Франция) - 35.47,3 (2 шт. круга)

2. Симон Шемп (Германия) - время победителя (1)

3. Эмиль Хегле Свендсен (Норвегия) - отставание 11,2 (2)

4. Эрик Лессер (Германия) - 11,6 (2)

5. Бенедикт Долль (Германия) - 18,8 (1)

6. Юлиан Эберхард (Австрия) - 30,7 (3)

Фуркад выиграл масс-старт и стал четырехкратным чемпионом. Онлайн //

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