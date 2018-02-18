14:51 18 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Биатлон

Суперфиниш! Мартен Фуркад стал четырехкратным олимпийским чемпионом

Фотофиниш.
Фотофиниш.
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Французский биатлонист Мартен Фуркад выиграл масс-старт на Олимпиаде-2018. По фотофинишу Фуркад опередил немца Симона Шемпа - оба биатлониста показали одинаковое время.

29-летний Фуркад стал четырехкратным олимпийским чемпионом (две золотые медали Сочи-2014 и две золотые медали Пхенчхана).

Биатлон

Пхенчхан (Корея)

XXIII Олимпийские зимние игры

Мужчины

Масс-старт, 15 км

1. Мартен Фуркад (Франция) - 35.47,3 (2 шт. круга)

2. Симон Шемп (Германия) - время победителя (1)

3. Эмиль Хегле Свендсен (Норвегия) - отставание 11,2 (2)

4. Эрик Лессер (Германия) - 11,6 (2)

5. Бенедикт Долль (Германия) - 18,8 (1)

6. Юлиан Эберхард (Австрия) - 30,7 (3)

Фуркад выиграл масс-старт и стал четырехкратным чемпионом. Онлайн //
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КОММЕНТАРИИ (16)
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alexzander

Наш Близко, не допустил бы в предыдущей гонке 2 промаха, тогда догнал бы

16:26 18 февраля

Наш

alexzander,виноват.В самом деле 5 в личном.Однако, близко.

16:23 18 февраля

alexzander

Наш У ОУБ-8 золотых олимпийских медалей, хоть 3 в эстафете,но все же, Мартену пока не превзойти этот результат

16:21 18 февраля

Наш

Фуркад хорош! Догнал Бьорндалена по золотым личным наградам на ОИ(по 4 ! ),догнал по завоёванным Кубкам мира(по 6!),имеет 10(!) побед в личных гонках на ЧМ против 11(!) у норвежца!!! Ещё чуть - чуть и француз превзойдёт легенду биатлона.

16:15 18 февраля

Бней Иегуда

7-й глобус возьмёт и обойдёт ОЭБа по Величию.) Хотя они для меня оба лучшие!)

15:47 18 февраля

oleg.bob

Легенда! Водном ряду с Бьорндаленом!

15:35 18 февраля

alexzander

Slim Taller И в этом тоже!!! ) Очень хочется,чтобы и по этому показателю был бы лучшим

15:22 18 февраля

Slim Taller

alexzander Slim Taller Да, надо в 7 раз брать Большой Глобус 14:58 .......................Величие спортсмена не в количестве глобусов.У Мякярайнен их два.

15:20 18 февраля

Don Miguel

Акимова упала, и стала последней. Фуркад тоже упал, но... победил! Загадка...

15:18 18 февраля

Michl

А ведь еще будет эстафета :)

15:06 18 февраля

baronurgensburg

Идеально было бы так: 1. Шемпп 2. Лессер 3. Долль :)

15:00 18 февраля

baronurgensburg

Эх, классная гонка. И Эмиль даже проснулся. Жалко. конечно. что Симон не обыграл Мартана. Еще бы пара метров...

14:59 18 февраля

alexzander

Slim Taller Да, надо в 7 раз брать Большой Глобус

14:58 18 февраля

Slim Taller

Величайший! Ждём новых побед от Фуркада!

14:58 18 февраля

Бней Иегуда

Красава, Мартен!)) Имха, за 0,0 я бы обоим золото давал.) Тройка сегодня особенно хороша, все топы.)

14:57 18 февраля

alexzander

ЛУЧШИЙ!!!! Браво Мартен!!!4х кратный!!!

14:53 18 февраля

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