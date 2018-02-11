Дмитрий Васильев: "Елисеев в спринте из десяти патронов попал половину - это безобразие"

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев отметил, что в выступлении россиян Антона Бабикова и Матвея Елисеева в спринте на Олимпийских играх-2018 нельзя найти ничего хорошего. Васильев также добавил, что нельзя ехать на Игры такими неподготовленными.

– В выступлении Бабикова и Елисеева нельзя найти ничего хорошего: безобразная стрельба и невнятная лыжегоночная подготовка, – цитируют "РИА Новости" Васильева. – С такими результатами лучше вообще не ездить на Олимпийские игры. Елисеев из десяти патронов попал ровно половину – это безобразие! По-другому не назвать. Никаких оправданий быть не может. Если ты чувствуешь, что не готов – зачем едешь на Олимпийские игры? То же самое и Бабиков. Нельзя ехать на Олимпиаду такими неподготовленными.

Напомним, что сегодня, 11 февраля Арнд Пайффер одержал победу в спринте на Играх в Пхенчхане. Второе место занял чех Михал Крчмарж, третье – итальянец Доминик Виндиш. Бабиков и Елисеев заняли 57-е и 83-е места соответсвтенно.

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