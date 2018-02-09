09:01 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Биатлон

Дмитрий Губерниев: "Может быть, Шипулин возьмет паузу, подумает и обязательно вернется"

1

Известный комментатор Дмитрий Губерниев считает, что российский биатлонист Антон Шипулин еще может получить шанс выступить на Олимпийских играх. Напомним, на Олимпиаду-2018 Шипулин не был приглашен комиссией МОК.

– Шипулину уже 30 лет. Ему можно перестать мечтать об индивидуальном золоте Олимпиады?

– Это не возраст для циклических видов спорта. Совсем не возраст. Некоторые только бегать начинают. Я сейчас не буду говорить про возможность его выступления на Олимпиаде через четыре года. Он хоть и олимпийский чемпион, но последнего слова еще не сказал. И я не думаю, что он завершит карьеру после этого сезона. Может быть, возьмет какую-то паузу, подумает и обязательно вернется. (Андрей СИЗЯКИН)

Полностью интервью Губерниева

Опрос

Какое место займет сборная России в командном зачете Олимпиады-2018?
голосовать
1
Материалы сюжета: Олимпийский допуск России
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

gayduk

Как Димон будет без Шипулина? Может ему стоит срочно делать предложение?

09:09

Олимпиада Live!
Олимпиада Live!