Дмитрий Губерниев: "Кузьмина - укор всем нам, такую спортсменку для России потеряли"

Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев на своей странице в Инстаграме подчеркнул, что выступающая за Словакию Анастасия Кузьмина - укор всему российскому биатлону.

- Кузьмина - укор всем нам, такую спортсменку для России потеряли! Поздравляю с очередной медалью! - написал Губерниев.

Сегодня Кузьмина - сестра Антона Шипулина - стала второй в индивидуальной гонке на Олимпиаде-2018. Для 33-летней биатлонистки эта медаль стала второй (после серебра в гонке преследования) на Играх в Корее.

Сюрприз от Пихлера и вторая медаль Кузьминой. Чем завершилась индивидуалка у женщин //

Анастасия Кузьмина: "Мама часто говорит, что Антошки тут не хватает. Больно"

Публикация от Дмитрий Губерниев🔝 (@guberniev_dmitry) Фев 15, 2018 в 2:28 PST

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