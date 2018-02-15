Дмитрий Губерниев: "Кузьмина - укор всем нам, такую спортсменку для России потеряли"

Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев на своей странице в Инстаграме подчеркнул, что выступающая за Словакию Анастасия Кузьмина - укор всему российскому биатлону.
- Кузьмина - укор всем нам, такую спортсменку для России потеряли! Поздравляю с очередной медалью! - написал Губерниев.
Сегодня Кузьмина - сестра Антона Шипулина - стала второй в индивидуальной гонке на Олимпиаде-2018. Для 33-летней биатлонистки эта медаль стала второй (после серебра в гонке преследования) на Играх в Корее.
Сюрприз от Пихлера и вторая медаль Кузьминой. Чем завершилась индивидуалка у женщин //
Анастасия Кузьмина: "Мама часто говорит, что Антошки тут не хватает. Больно"
Don Miguel
Выходить замуж без "разрешения" Губы НИИЗЯ! Особо за иноземца. Баста! Губа так сказал!
22:07 15 февраля
Anders Panayotis
mikeV Но самый главный укор всем нам - что нашли Губерниева в качестве комментатора-------------------В точку!
18:47 15 февраля
Vlаdimir
Ну вот не факт. Осталось бы в России, чиновники и комментаторы требовали бы медали, задавили бы психологически и, вполне возможно, не было бы у Насти тех титулов, которые есть сейчас.
18:31 15 февраля
Kortvv
Очень бы хотелось поднять те слова, которые говорил Губениев в то время, когда Настя не проходила в состав сб. России. Наверняка говорил, что это никчемный боец, что Зайка &Co лучше.
17:47 15 февраля
mikeV
Но самый главный укор всем нам - что нашли Губерниева в качестве комментатора
17:37 15 февраля
Mon65
Да, представляю, как тяжело комментировать национальное унижение телекомментаторам. Эту нашу спортивную Цусиму. Сложно выступать, когда за тобой нет Страны. Мы ограниченным контингентом, никогда не выигрывали войны, а только всем миром. А сейчас так раскололи страну МОКовцы, что Гитлер может позавидовать. У наших спортсменов нет тыла. Кругом враги (много тех и на Руси, кто желает только провала, и от этого получают удовольствие). И на Олимпиаде они как прокаженные. И сами спортсмены поступили подло, не заступившись за другие своя, которых устранили по политическим причинам.
17:22 15 февраля
Bache Gabrielsen
Дима, если бы ты был поумнее, и поменьше с такими же ушибленными баллоны катил на Пихлера в свое время, сейчас бы, может, была бы совсем другая картина в нашем биатлоне.
17:18 15 февраля
zent
Скорее всего сейчас по телеку Олимпиаду смотрела.
17:15 15 февраля
Шуваловец
Это точно
16:56 15 февраля
alex160554
ДМИТРИЙ ГУБЕРНИЕВ: "КУЗЬМИНА - УКОР ВСЕМ НАМ, ТАКУЮ СПОРТСМЕНКУ ДЛЯ РОССИИ ПОТЕРЯЛИ". Останься она в России неизвестно чем бы все кончилось.
16:52 15 февраля