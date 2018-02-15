16:43 15 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Биатлон

Дмитрий Губерниев: "Кузьмина - укор всем нам, такую спортсменку для России потеряли"

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Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев на своей странице в Инстаграме подчеркнул, что выступающая за Словакию Анастасия Кузьмина - укор всему российскому биатлону.

- Кузьмина - укор всем нам, такую спортсменку для России потеряли! Поздравляю с очередной медалью! - написал Губерниев.

Сегодня Кузьмина - сестра Антона Шипулина - стала второй в индивидуальной гонке на Олимпиаде-2018. Для 33-летней биатлонистки эта медаль стала второй (после серебра в гонке преследования) на Играх в Корее. 

Сюрприз от Пихлера и вторая медаль Кузьминой. Чем завершилась индивидуалка у женщин // 
Анастасия Кузьмина: "Мама часто говорит, что Антошки тут не хватает. Больно"

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018

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КОММЕНТАРИИ (10)
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Don Miguel

Выходить замуж без "разрешения" Губы НИИЗЯ! Особо за иноземца. Баста! Губа так сказал!

22:07 15 февраля

Anders Panayotis

mikeV Но самый главный укор всем нам - что нашли Губерниева в качестве комментатора-------------------В точку!

18:47 15 февраля

Vlаdimir

Ну вот не факт. Осталось бы в России, чиновники и комментаторы требовали бы медали, задавили бы психологически и, вполне возможно, не было бы у Насти тех титулов, которые есть сейчас.

18:31 15 февраля

Kortvv

Очень бы хотелось поднять те слова, которые говорил Губениев в то время, когда Настя не проходила в состав сб. России. Наверняка говорил, что это никчемный боец, что Зайка &Co лучше.

17:47 15 февраля

mikeV

Но самый главный укор всем нам - что нашли Губерниева в качестве комментатора

17:37 15 февраля

Mon65

Да, представляю, как тяжело комментировать национальное унижение телекомментаторам. Эту нашу спортивную Цусиму. Сложно выступать, когда за тобой нет Страны. Мы ограниченным контингентом, никогда не выигрывали войны, а только всем миром. А сейчас так раскололи страну МОКовцы, что Гитлер может позавидовать. У наших спортсменов нет тыла. Кругом враги (много тех и на Руси, кто желает только провала, и от этого получают удовольствие). И на Олимпиаде они как прокаженные. И сами спортсмены поступили подло, не заступившись за другие своя, которых устранили по политическим причинам.

17:22 15 февраля

Bache Gabrielsen

Дима, если бы ты был поумнее, и поменьше с такими же ушибленными баллоны катил на Пихлера в свое время, сейчас бы, может, была бы совсем другая картина в нашем биатлоне.

17:18 15 февраля

zent

Скорее всего сейчас по телеку Олимпиаду смотрела.

17:15 15 февраля

Шуваловец

Это точно

16:56 15 февраля

alex160554

ДМИТРИЙ ГУБЕРНИЕВ: "КУЗЬМИНА - УКОР ВСЕМ НАМ, ТАКУЮ СПОРТСМЕНКУ ДЛЯ РОССИИ ПОТЕРЯЛИ". Останься она в России неизвестно чем бы все кончилось.

16:52 15 февраля

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