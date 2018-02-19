Дарья Домрачева: "Шипулин мне как брат, новость про его недопуск до Игр показалась очень странной"

Трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева отметила, что многие спортсмены на Олимпиаде-2018 не понимают, почему россиянин Антон Шипулин не принимает участия в Играх. Она также добавила, что новость о его недопуске была очень странной.

Напомним, Шипулин, как и ряд других российских спортсменов, не выступает на Олимпиаде в Пхенчхане.

– Думаю, мы с Оле Эйнаром не единственные, кто поддержал Шипулина. Многие спортсмены, с кем я общалась, не понимают, почему он сейчас не выступает здесь, – сказала в эфире телеканала "Беларусь 1" Домрачева. – Я знаю Антона с детства, мы тренировались с ним еще в юношеской команде, совсем детьми. Можно сказать, что он мне как брат. Новость о Шипулине, которую все получили в преддверии Олимпиады, была очень странной.

Домрачева на Играх взяла серебро в масс-старте.