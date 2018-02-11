Антон Шипулин: "Разговоры, что все биатлонисты - закадычные друзья, - пустые слова"

Биатлонист сборной России Антон Шипулин подчеркнул, что не держит обиды на соперников, не заступившихся за российских спорстменов, отстраненных от участия в Олимпиаде-2018. Напомним, что Шипулин вошел в число атлетов России, не допущенных МОК до Игр в Пхенчхане.

- Общественность считает, что биатлонисты все друзья закадычные, чуть ли не братья, - сказал Шипулин в эфире "Все на матч!"

- Это постоянно говорят вслух.

- Ну значит это пустые слова. Мы хорошо общаемся, прикалываемся, можем покутить в конце сезона. Но в трудной ситуации, думаю, и я бы за соперников не стал вступаться, и я их не осуждаю. Был бы на их месте кто-то из нашей команды, я бы зубами грыз до последнего и защищал своих. Они - не свои. Они хорошие парни, но не наши.

Да, я ждал каких-то сообщений. Написала Дарья Домрачева, что Бьорндален переживает и просит передать привет. Это было приятно: мой кумир, человек, за которого я болел, стал к нам ближе всех.

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