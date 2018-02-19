Антон Бабиков: "Очень горжусь нашими лыжниками и не устаю поздравлять их с медалями Игр"

Российский биатлонист Антон Бабиков поздравил российских лыжников с медалями Олимпиады-2018. Он отметил, что очень гордится ими.
Напомним, мужская сборная России взяла серебряные медали Игр в эстафете, женская сборная – бронзовые медали. Всего российские лыжники в Пхенчхане завоевали 5 медалей, среди которых 1 серебро и 4 бронзы.
"Невероятные. Это не Marvel и не DC (вселенные комиксов про супергероев. – Прим. "СЭ"), а простые парни и девушки, мои соотечественники. И я ими очень горжусь. Мы встречаемся в лифте, в столовой, на улице, и я не устаю их поздравлять. Спасибо вам", – написал в Инстаграме Бабиков.
В километре от космоса. Россия - с серебром эстафеты
Невероятные! Это не марвел и не dc, а простые парни и девушки, мои соотечественники! И я ими очень горжусь. Мы встречаемся в лифте, в столовой, на улице и я не устаю их поздравлять! Спасибо Вам! @spitsov_ds @san_sanych_bolshunov @alexsey_chervotkin @andrey__larkov @yulia_belorukova @necha2108 @sedova_nastya @natali_nepryaeva
китайский обозреватель
Бабиков в нашем биатлоне второй-третий после Шипулина, Акимова - один из лидеров команды уже на протяжении, кажется, третьего сезона. Ребята неоднократно приносили нам радость побед. Не их вина, что заявка была составлена таким образом, что кроме как на них нам на олимпиаде положиться больше не на кого. Перестаньте лаять на наших лучших.
10:49
Azamat_81
Когда ж тобой гордиться будут?
10:36
xcb
Он просто пока еще глуп...
10:23
Гаттузо Крут!!!!!!#!
дурачок гробиков решил примазаться к славе. Позор.
09:59
rusfed 2.0
Антон, медали не забудь погладить )
09:50
Kisusha
Ты туда и поехал я так понимаю в лифте с чемпионами кататься. Осталось сделать селфи с Фуркадом и можно ехать домой.
09:45