Антон Бабиков: "Очень горжусь нашими лыжниками и не устаю поздравлять их с медалями Игр"

Российский биатлонист Антон Бабиков поздравил российских лыжников с медалями Олимпиады-2018. Он отметил, что очень гордится ими.

Напомним, мужская сборная России взяла серебряные медали Игр в эстафете, женская сборная – бронзовые медали. Всего российские лыжники в Пхенчхане завоевали 5 медалей, среди которых 1 серебро и 4 бронзы.

"Невероятные. Это не Marvel и не DC (вселенные комиксов про супергероев. – Прим. "СЭ"), а простые парни и девушки, мои соотечественники. И я ими очень горжусь. Мы встречаемся в лифте, в столовой, на улице, и я не устаю их поздравлять. Спасибо вам", – написал в Инстаграме Бабиков.

В километре от космоса. Россия - с серебром эстафеты