"Конор - хороший человек". Дядя Хабиба откровенно о Макгрегоре

Дядя российского бойца Хабиба Нурмагомедова Алекс в интервью "СЭ" заявил, что ирландец Конор Макгрегор является хорошим человеком. Хабиб победил Конора в поединке за титул чемпиона UFC в легком весе.

– Конор - нормальный человек, - сказал Алекс Нурмагомедов. - Мы должны понимать – он так воспитан. Я знаю, что он пожертвовал 10 тысяч евро на операцию незнакомому мальчику. Будь он плохой человек, разве он сделал бы это? А то, что они не нашли с Хабибом общий язык не говорит о том, что они плохие. Они оба нормальные. Им нужно было найти компромисс и пожать друг другу руки.

Уверен, что команда Конора не ждала такого развития событий после боя. Сейчас у нас тоже меняется менталитет. У нас начинают все чаще проскакивать определенные матерные выражения в речи, даже на телевидении. Все это мы берем от них. (Евгений Петров)

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