Хабиб Нурмагомедов: "Макгрегор – лучший актер, лучший шоумен, но никак не сильнейший легковес в UFC"

В Москве в кинотеатре "Октябрь" состоялась презентация новой бойцовской команды Eagles Team MMA. Президентом организации стал знаменитый российский боец Хабиб Нурмагомедов. Он подчеркнул в интервью "Известиям", что у него нет никакой вражды с ирландцем Коннором Макгрегором.

– Всех любителей MMA интересует ваша вражда с чемпионом UFС Конором Макгрегором. Можете рассказать об этом?

– Знаете, если честно, я не любитель трештокинга. Но, к сожалению, это оружие, без которого в современном UFC ты не сможешь добиться титульных боев. Посмотрите на ирландца – по-вашему, он лучший боец? Он – лучший актер, лучший шоумен, но никак не сильнейший легковес в UFC. Мне абсолютно плевать лично на него. У меня нет с ним никакой вражды. У него есть то, ради чего я пришел в эту бойцовскую организацию, – титул чемпиона. Если бы он был у другого бойца, та же ситуация у меня была бы и с ним.