Александр Шлеменко: "Хочу вернуть пояс чемпиона Bellator"

Российский боец Александр Шлеменко отметил, что хотел бы снова стать чемпионом Bellator. Однако, по его словам, говорить об этом рано. Напомним, что 21 октября в Мемфисе состоится бой между Шлеменко и американцем Кендаллом Гроувом.



– Конечно, я очень рад, что смог вновь вернуться на ринг, – цитируют "Известия" Шлеменко. – Все это время я продолжал тренироваться и держать себя в форме. Провел два поединка против Вячеслава Василевского в рамках российского промоушена М-1 (в обоих боях Шлеменко одержал победу). Надеюсь, возвращение в Bellator сложится для меня удачно и я смогу показать хороший результат.

– Что вы думаете по поводу вашего соперника Кендалла Гроува?

– Он очень высокий, под ростом. У него длинные руки и ноги, что позволит ему держать дистанцию. Однако я знаю, что он предпочитает вести бой в партере. Стойку считаю его слабой стороной. Буду пытаться одержать победу нокаутом, но никогда не знаешь, как будет складываться поединок. С предыдущим оппонентом Вячеславом Василевским я тоже планировал провести бой в стойке, но в итоге одержал победу удушающим приемом.

– Есть планы бороться за чемпионский пояс организации?

– Пока рано об этом думать. Конечно, хотелось бы вновь стать чемпионом Bellator, хотелось бы показать достойный результат. Но в первую очередь я смотрю только на предстоящий поединок. Я уже был чемпионом Bellator и знаю, каково это. Так что я хочу вернуть свой пояс.