Станислав Черчесов: "Участие в кампании по поддержке Кокорина и Мамаева? Надо помогать делом, а не словом"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов​ прокомментировал возможный вызов в состав национальной команды арестованных за участие в двух драках в центре Москвы нападающего "Зенита" Александра Кокорина​ и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева после освобождения. Футболисты находятся в СИЗО "Бутырка". Недавно суд продлил арест футболистам до 8 февраля 2019 года.

– Очень не люблю частицу "бы" – что бы было, что бы могло быть, если… Ситуация такова, какова она есть, – сказал Черчесов. – Она очень неприятная, тем более что касается нашего брата, члена футбольного сообщества. Надо дождаться, чем закончится суд, и постепенно переходить с одного уровня на другой.

– Не делалось ли попыток привлечь вас к кругу лиц, которые выступили за Кокорина и Мамаева? Такая кампания в какой-то момент началась.

– Такого не было. И, как видите, от того, что кто-то говорит, ничего не изменилось. Как уже сказал выше, гораздо полезнее, на мой взгляд, оказать помощь делом, а не словом. Будучи тренером сборной, я вызвал Кокорина в команду в ноябре 2016-го после истории с Монако. Вот это считаю важным, если говорить о тренерской поддержке.

Если иногда с удивлением смотрю, как кто-то, никогда не занимаясь моим делом, начинает рассуждать на публику, как я должен был в той или иной ситуации поступить, то почему суд должен к нашим высказываниям на эту тему относиться иначе? Надо дать профессионалам возможность принять спокойное, взвешенное и юридически обоснованное решение. (Дмитрий Симонов, Игорь Рабинер)

Полностью интервью Черчесова – здесь​.