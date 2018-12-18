Сборная России по футболу по подписчикам в Инстаграме. В воротах - Гильерме

Твиттер сборной России по футболу опубликовал состав команды, основанный на количестве подписчиков в Инстаграме. Абсолютные лидеры с большим отрывом - полузащитник "Валенсии" Денис Черышев (1,274 миллиона) и нападающий "Зенита" Артем Дзюба (1,246 миллиона).
Полностью состав виртуальной команды выглядит следующим образом: Гильерме (55 047) - Мариу Фернандес (258 340), Роман Нойштедтер (333 974), Георгий Джикия (99 920), Константин Рауш (22 082) - Алексей Миранчук (171 060), Роман Зобнин (215 808), Александр Головин (495 163), Денис Черышев (1 274 010) - Артем Дзюба (1 246 010), Федор Смолов (601 062). Тренер - Станислав Черчесов (67 255).
Мы решили немного пофантазировать и определили состав сборной России по количеству подписчиков в Instagram. Как вам такая сборная?– Сборная России (@TeamRussia) 18 декабря 2018 г.
Кстати, в сумме получается почти 5 млн подписчиков😃 #СборнаяРоссии #ВместеМыКоманда pic.twitter.com/KL0UgQptXx