18:33 | Итоги года

Сборная России по футболу по подписчикам в Инстаграме. В воротах - Гильерме

Обсудить
0

Твиттер сборной России по футболу опубликовал состав команды, основанный на количестве подписчиков в Инстаграме. Абсолютные лидеры с большим отрывом - полузащитник "Валенсии" Денис Черышев (1,274 миллиона) и нападающий "Зенита" Артем Дзюба (1,246 миллиона). 

Полностью состав виртуальной команды выглядит следующим образом: Гильерме (55 047) - Мариу Фернандес (258 340), Роман Нойштедтер (333 974), Георгий Джикия (99 920), Константин Рауш (22 082) - Алексей Миранчук (171 060), Роман Зобнин (215 808), Александр Головин (495 163), Денис Черышев (1 274 010) - Артем Дзюба (1 246 010), Федор Смолов (601 062). Тренер - Станислав Черчесов (67 255).

 

Обсудить
0
Загрузка...
Материалы других СМИ
Загрузка...