Сборная России по футболу по подписчикам в Инстаграме. В воротах - Гильерме

Мы решили немного пофантазировать и определили состав сборной России по количеству подписчиков в Instagram. Как вам такая сборная?

Кстати, в сумме получается почти 5 млн подписчиков😃 #СборнаяРоссии #ВместеМыКоманда pic.twitter.com/KL0UgQptXx