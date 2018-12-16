"Не повышал голос на футболистов, в этом не было смысла". Черчесов о заключительном матче Лиги наций против Швеции

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов не повышал голос на своих подопечных в перерыве матча заключительного тура группового турнира Лиги наций против Швеции (2:0).

Россияне в заключительном матче Лиги наций уступили Швеции и не смогли выиграть свою группу, чтобы выйти в элитный дивизион.

– В Швеции в перерыве или после игры вы повысили голос?

– Нет-нет, – сказал Черчесов. – А смысл? Наоборот, после таких игр можно спокойно сказать: "Просто чтобы вы понимали – что вас ждет, если вы попадете на Евро". Настраивал их на то, чтобы они приехали в свои клубы и проявляли себя.

– Когда есть возможность сыграть вничью – это можно назвать определенной психологической ловушкой?

– С Мексикой на Кубке конфедераций ничья нас не устраивала. Но мы же не выиграли. Хотя и хотели. А то, что со Швецией победа не была обязательна, на нас, считаю, никак не подействовало. (Дмитрий Симонов, Игорь Рабинер)

Полностью интервью Черчесова – здесь.