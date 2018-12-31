Илья Геркус: "Прекрасный год! Волшебные события оставили волшебные воспоминания"

Бывший генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус - об итогах 2018 года. В уходящем году "Локо" стал чемпионом России.

- Прекрасный год! Волшебные события, которые оставили волшебные воспоминания. Эмоций было столько, что в один пост не уложить, а вспомнить хочется если не все, то многое, - написал Геркус в Инстаграме. - Попробую собрать самые-самые моменты. Спасибо 2018-й, ты был в полном порядке!

Напомним, Геркус по окончании 2018 года покидает клуб.

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