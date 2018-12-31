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Илья Геркус: "Прекрасный год! Волшебные события оставили волшебные воспоминания"

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Бывший генеральный директор "Локомотива"  Илья Геркус - об итогах 2018 года. В уходящем году "Локо" стал чемпионом России.

 

- Прекрасный год! Волшебные события, которые оставили волшебные воспоминания. Эмоций было столько, что в один пост не уложить, а вспомнить хочется если не все, то многое, - написал Геркус в Инстаграме. - Попробую собрать самые-самые моменты. Спасибо 2018-й, ты был в полном порядке!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2018. Лучшие моменты - II #новыйгод #ильягеркус

Публикация от Илья Геркус (@ilgerkus) 31 Дек 2018 в 4:13 PST

Напомним, Геркус по окончании 2018 года покидает клуб.

Все о турнире российской премьер-лиги – здесь.

Дополнительная информация

https://www.instagram.com/p/BsDSDRrB88h/

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