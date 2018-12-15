Георгий Ярцев: "В "Спартаке" сильная русская диаспора. Она должна быть ключевой"

Бывший главный тренер "Спартака" и сборной России Георгий Ярцев в интервью "СЭ" заявил, что его удивляет негатив, который исходит от болельщиков команды, недовольных отставкой Массимо Карреры.

Итальянский специалист, под руководством которого "Спартак" в 2017 году стал чемпионом, покинул пост главного тренера красно-белых в октябре. В ноябре команду возглавил Олег Кононов. На перерыв "Спартак" ушел, занимая четвертое место в чемпионате.

– Год для "Спартака" закончился. Ваш личный итог?

– Год, может, и закончился, но не сезон. Завершилась только первая часть сезона. "Спартак" очень сильно бросало из стороны в сторону. Сейчас будет перерыв. Думаю, будут пертурбации в основном составе, а, может быть, даже и в организации клуба.

Думаю, "Спартак" в итоге должен занять достойное место в чемпионате. Игроки у нас очень квалифицированные. Вероятно, подействовала на результаты тренерская чехарда. Но, если говорить о последнем матче (с "Вильярреалом" – 0:2. – Прим. "СЭ"), то голевых моментов у "Спартака" было не меньше. А реализация все-таки зависит от сыгранности, от наличия коллектива.

Что не нравится, так это вбросы о жизни команды. Они не приносят ничего кроме негатива. Ничего! Я удивлен, что наши болельщики, которые всегда были преданы "Спартаку", которых я очень люблю, вдруг отвернулись от клуба из-за отставки тренера. Это все ерунда! Это же профессия такая. Подписал контракт – сделал первый шаг к отставке. Так что здесь нет ничего удивительного. От чего такая реакция болельщиков – не пойму. Думаю, имеет место недоработка руководства. В "Спартаке" очень сильная русская диаспора – назовем ее так. И, наверное, именно она должна быть ключевой в команде. Тем более, что это опытные игроки.

Тем не менее считаю, что во второй части сезона еще все можно подправить.

– То есть Олег Кононов правильно сделал, что вернул Дениса Глушакова в основу?

– Не знаю, правильно или неправильно. Он сделал по-своему. Ему выстаивать игру команды, он отвечает за результат. Решения Кононова будем оценивать по итогам чемпионата. Просто желаю ему удачи.

Обстановка достаточно сложная. Если он найдет правильные ходы – будем наверху, если нет – будем, как и сейчас, вверх-вниз. (Илья Андреев)​

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