Артем Дзюба: "Разговоры о переходе в "Локомотив" велись"

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба в интервью "СЭ" отметил, что разговоры о переходе в "Локомотив" прошлым летом были, но дальше этого дело не пошло.

– Вы правда могли прошлым летом уйти в "Локомотив"? Беседовали с Семиным?

– Не то, чтобы мог, но разговоры велись. Сначала общался с Геркусом, а потом с Палычем напрямую. Что там было точно – не знаю. С Палычем поговорил, и мы друг друга поняли. Все конкретно: "Я вам нужен?" – "Да. Мне такой футболист, как Дзюба, нужен". – "Я бы с удовольствием пришел". – "Я тебя услышал, но много подводных течений". На этом разговор закончился.

Не могу сказать что-то плохое про Геркуса, но его не до конца понял. Там все как-то 50 на 50 было. Никаких претензий – но мне показалось, что все как-то обтекаемо, скажем так. Без конкретики. Но речь только о разговоре. Вбросы о том, что я приезжал на базу "Локо" – это ложь. (Егор Бычков, Сергей Егоров)

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