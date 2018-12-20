Артем Дзюба: "Песня Слепакова перед ЧМ-2018? Это было некрасиво"

Нападающий сборной России Артем Дзюба в интервью "СЭ" рассказал о том, как команда справилась с давлением перед чемпионатом мира-2018.

– Перед чемпионатом мира была жесткая обстановка вокруг сборной. С чем это связываете? Как отнеслись к знаменитой ироничной песне Семена Слепакова, например?

– Это было некрасиво. Чтобы вы понимали – мы, футболисты, хорошо относимся к юмору, и действительно давали много поводов подколоть нас. Но иногда это превращается в хайп. Меня больше возмутило, что после турнира все начали петь по-другому. Это уже попахивает...

Наш посыл был таким – не хороните заранее, давайте дождемся чемпионата мира. Я два дня не мог уснуть, смотрел по телевизору этот негатив. Понял, что надо высказаться, и как раз мне говорят – завтра выступаешь перед прессой. Отчасти мы виноваты, конечно – многие ребята меньше старались общаться. Да, у журналистов своя работа, у нас своя, но некоторые представители СМИ переходят определенные границы, позволяют себе хамить, например. А стоит футболисту ответить в таком же ключе, как сразу начинается – ишь как заговорил, по мячу сначала попал бы! И ты понимаешь, что заведомо в проигрышной позиции.

Но мы ответили на футбольном поле. Теперь ребята-комики, знакомые, говорят нам: "Вот вы скоты, теперь шутки про футбол неуместны вообще, вы нас хлеба лишили!" Это приятно! Своей игрой заткнули и шутки, и подколы, и грязь про нас.

Когда Володя Гранат отказался говорить – он сделал это не потому, что ничего не чувствовал, и ему было все равно, а потому что не нашел слов, увидев агрессию. Так же ответить не мог, а разговаривать с этими людьми ему не хотелось. И я, когда выходил к камере, хотел на всю страну сказать, что так нельзя.

– Когда почувствовали перемены?

– Что-то точно изменилось, особенно после победы над Саудовской Аравией. Многие начали задумываться, изменили свой взгляд – мы это поняли. (Егор Бычков, Сергей Егоров)

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