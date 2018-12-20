Артем Дзюба: "Манчини пытался избавиться от всей старой гвардии – ведь чем больше таких уберешь, тем большее новых приведешь"

Нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба в интервью "СЭ" рассказал о том, как в начале года перешел в тульский "Арсенал". По его словам, остаться в той ситуации в питерском клубе не представлялось возможным.

– Мы отвлеклись – итак, звонок от Аджоева.

– Да. Я в кино сидел, когда набрал Гурам Захарович, вышел из зала моментально. "Привет, Артем. Как ты смотришь на то, чтобы перейти к нам?" Ответил: "По-человечески очень прошу – спасите меня! Дайте просто тренироваться, играть в футбол, показать себя, и обещаю, все сделаю – чем смогу, помогу команде, буду забивать, а земля под ногами начнет пылать и гореть. Не стану отбывать номер. Вы поймите – чемпионат мира на носу, приложу все усилия, чтобы туда попасть". Поставил себе такую цель, хотя никто в это не верил. Но я понимал – впереди 10 матчей, и для меня это 10 финалов. Словом, очень эмоциональный момент, сердце сразу застучало и запрыгало. Такой глоток свежего воздуха. Аджоев ответил: "Я тебя услышал".

– Остаться в "Зените" к тому времени совсем не представлялось возможным?

– Мне хотелось, чтобы просто дали шанс проявить себя. Я ведь футболист – не акционер, не агент, в этих нюансах не разбираюсь, закулисные игры не люблю, а уважаю прямоту, когда все говорят в лицо. В чем была загвоздка в "Зените"? Заранее знал, что меня не берут на сбор. Тренер пытался избавиться от всей старой гвардии – ведь чем больше таких уберешь, тем большее новых приведешь, это все прекрасно понимали. (Егор Бычков, Сергей Егоров)

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