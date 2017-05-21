Россия - Финляндия: ТВ-трансляция матча чемпионата мира-2017 - в 17.15

Сегодня, 21 мая, пройдут заключительные, медальные матчи чемпионата мира по хоккею-2017.

В игре за 3-е место встретятся сборная России и сборная Финляндии. Встреча пройдет в Кельне на LANXESS arena. Начало – в 17.15 по московскому времени.

Первый канал покажет видеотрансляцию матча в прямом эфире для посетителей сайта "СЭ". Видеотрансляция игры Россия – Финляндия начнется в 17.15 здесь. Также "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

В финале сыграют сборная Канады и сборная Швеции. Главный матч в Кельне начнется в 21.45. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию решающей игры чемпионата мира-2017.