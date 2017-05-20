Рикард Гренборг: "Бэкстрем любого тренера делает лучше"

Главный тренер сборной Швеции Рикард Гренборг после победы над Финляндией (4:1) в полуфинале чемпионата мира-2017 отметил, что встреча сложилась для команды достаточно непросто, передает из Кельна спецкор "СЭ" Игорь ЕРОНКО. В решающем матче скандинавы сыграют с Канадой, которая одолела Россию (4:2).

- Знали, что против нас выйдет очень дисциплинированная и хорошо управляемая тренером команда, так оно в итоге и получилось, - сказал Гренборг. - Еще и вратарь у финнов хорошо сыграл. Тем не менее мы были лучше Финляндии все 60 минут. Изначально хотели играть максимально активно, оказать как можно большее давление на соперника, показав хорошее движение, и у нас все получилось.

Я вам честно скажу – Бэкстрем любого тренера делает лучше. Настолько это уникальный игрок.

То, что мы проиграли России, а россияне – Канаде, ничего не значит. На чемпионате мира любая топ-команда может обыграть любую в любой день. Плюс – по ходу турнира мы усилились парой игроков, прибавили в физике, в контроле шайбы, в целом подняли игру на другой уровень. Так что канадцам лучше быть готовыми к встрече к нам.

Трансляция матча Швеция - Финляндия