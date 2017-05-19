Овертаймы на чемпионатах мира будут проходить в формате "4 на 4"

Конгресс Международной федерации хоккея (ИИХФ) на заседании в Кельне определил формат проведения овертаймов на чемпионатах мира. Как сообщает "Р-Спорт", овертаймы будут проводиться в формате "4 на 4" с сериями буллитов по 5 бросков. Продолжительность овертаймов составит 10 минут, при этом в финале он будет проходить 20 минут. Решение вступит в силу со следующего сезона.

Сейчас овертаймы в матчах чемпионата мира проводятся в формате "3 на 3" продолжительностью пять минут. После этого проводится серия буллитов по три броска.