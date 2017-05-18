Марко Штурм: "Шайба в ворота Латвии была заброшена из офсайда, но судьи тоже люди"

Главный тренер сборной Германии Марко Штурм отметил, что согласен с тем фактом, что во время одной из шайб в матче против Латвии (4:3Б), был офсайд, передает из Кельна спецкор "СЭ" Игорь ЕРОНКО. Тренер добавил, что судьи – тоже люди и могут допускать ошибки.

– Уверен, вы пересматривали первый гол матча с Латвией. Согласны, что там был офсайд?

– Да. Но мне, если честно, уже все равно (смеется). Люди постоянно ошибаются. Судьи – не исключение. Могло повезти латвийцам, но повезло нам.

Четвертьфинальный матч чемпионата мира Канада – Германия пройдет сегодня, 18 мая, в 21.15 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча Канада – Германия.