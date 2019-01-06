ИИХФ может перейти на маленькие площадки

Совет ИИХФ в марте рассмотрит вопрос проведения международных турниров на площадках североамериканского образца (60x26 м). В настоящее время ИИХФ организует чемпионаты мира на больших площадках (60x30 м).

- Фазель тоже увидел, что пора и в Европе размеры сокращать, чтобы было больше моментов и что-то оживить в игре, - цитирует ТАСС главу ФХР Владислава Третьяка. - Сейчас именно в этом сезоне стало больше разговоров, что пора переходить на маленькие площадки, и у нас клубы уже играют на маленьких площадках, мы строим дворцы с площадками такого размера. Фазель об этом только сказал, на эту тему надо советоваться, утверждать правила. Это пока только его мнение, а на совете IIHF в марте в Тампере мы посмотрим, будет ли это узаконено или нет.

Я сам был инициатором того, чтобы на площадках срезать углы, потому что на маленьких катках больше возможностей забить и увидеть игру вратарей, для чего хоккей и нужен. Но два-три года мои идеи не воспринимались.