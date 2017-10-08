Жесть дня. Защитник "Питтсбурга" показал фото после попадания шайбы в лицо

Защитник "Питтсбурга" Ян Коул в своем Твиттере опубликовал фотографию своего лица после попадания шайбы. Инцидент произошел во время матча регулярного чемпионата НХЛ против "Нэшвилла" (4:0).
- Спасибо всем за беспокойство, - написал Коул. - Потерял несколько зубов, пострадала челюсть, но все хорошо. Надеюсь вскоре вернуться в строй.
Отметим, что победа над "хищниками" стала для обладателей Кубка Стэнли первой в новом сезоне.
Thank you all for the concern, down a few good teeth and some jaw but doing well. Looking forward to getting back ASAP pic.twitter.com/NNAARACaDs– Ian Cole (@ICole28) 8 октября 2017 г.
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