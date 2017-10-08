Жесть дня. Защитник "Питтсбурга" показал фото после попадания шайбы в лицо

Защитник "Питтсбурга" Ян Коул в своем Твиттере опубликовал фотографию своего лица после попадания шайбы. Инцидент произошел во время матча регулярного чемпионата НХЛ против "Нэшвилла" (4:0).

- Спасибо всем за беспокойство, - написал Коул. - Потерял несколько зубов, пострадала челюсть, но все хорошо. Надеюсь вскоре вернуться в строй.

Отметим, что победа над "хищниками" стала для обладателей Кубка Стэнли первой в новом сезоне.