Жан-Габриэль Пажо: "В раздевалке "Оттавы" легко зарядиться энергией"

Нападающий "Оттавы" Жан-Габриэль Пажо отметил, что команда верила, что сможет отыграться во втором матче 1/4 финала Кубка Стэнли против "Рейнджерс" (6:5 2ОТ). После второго периода "Сенаторз" уступал 2:4. Пажо отметился в поединке четырьмя шайбами, включая победный гол во втором овертайме.

- В раздевалке легко зарядиться энергией, когда есть такие лидеры, как капитан Эрик Карлссон, наш вратарь, который делает выдающиеся сейвы. Между периодами мы верили, что сможем совершить камбэк, и мы это сделали.