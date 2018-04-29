Здено Хара: "Это была равная игра, особенно в начале"

Защитник "Бостона" Здено Хара​ после первого матча четвертьфинала Кубка Стэнли с "Тампа-Бэй" (6:2) отметил вратаря команды Туукка Раска, который отразил 34 броска. По его словам, во втором периоде команда справилась со штурмом соперника.

– Это была равная игра, особенно в начале, – цитирует Хару официальный сайт НХЛ. – Когда они пошли вперед во втором периоде, мы справились с этим штурмом. Совершили пару умелых оборонительных действий и, очевидно, что Туукка несколько раз делал большие сэйвы в критические моменты.