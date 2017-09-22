Зарипов отклонил несколько предложений из НХЛ

Нападающий Данис Зарипов заявил, что отклонил несколько предложений от клубов НХЛ, так как его не устроили их условия. Называть команды 36-летний дисквалифицированный игрок отказался. Ранее сообщалось, что интерес к хоккеисту проявлял "Питтсбург".
– В отношении НХЛ пока все тихо, говорить об этом нет смысла, - цитирует ТАСС Зарипова. - Были предложения от нескольких клубов, но они меня не устроили. Не собираюсь говорить, что именно и какие клубы. Буду ждать других предложений, которые мне подойдут.
Тренируюсь каждый день, стараюсь держать форму и жду изменений в профессиональном направлении. Не хочется пока обсуждать процесс по арбитражному суду.
Напомним, что НХЛ разрешила Зарипову выступать в лиге несмотря на запрет Международной федерации хоккея (ИИХФ). Форвард отстранен до 22 мая 2019 года из-за положительной допинг-пробы, взятой во время чемпионата КХЛ в сезоне-2016/17. Позже хоккеист сообщил, что подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на свою дисквалификацию.
Trezvy
Промахается Денис...
12:58
karlikf1
А чего там за предложения были, шайбы собирать в ведро или чё? Или калитку открывать?
12:37
Флаваноид
"Молодец", пусть и дальше выпендривается...Странно,человек под дисквалификацией, пахнет завершением карьеры, ему предоставляют шанс играть в НХЛ...
12:09
bezik
А зачем Зарипову бросаться на любой контракт и в любую команду. Время есть, всегда можно и карьеру завершить
11:56
PitersS
Зарипова послали на 3 буквы, и он подумал, что это в НХЛ..
11:22
Andrewxyz
По бабкам не устроило.
11:12
scotioti
Зря, надо цепляться за любое предложение и оспаривать решение суда. Пока действует дисквалификация - надо играть хоть в Бафало, а если сократят срок с 2-х лет, на 1 год, можно уже свои условия ставить.
11:11