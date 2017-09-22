Зарипов отклонил несколько предложений из НХЛ

Нападающий Данис Зарипов заявил, что отклонил несколько предложений от клубов НХЛ, так как его не устроили их условия. Называть команды 36-летний дисквалифицированный игрок отказался. Ранее сообщалось, что интерес к хоккеисту проявлял "Питтсбург".

– В отношении НХЛ пока все тихо, говорить об этом нет смысла, - цитирует ТАСС Зарипова. - Были предложения от нескольких клубов, но они меня не устроили. Не собираюсь говорить, что именно и какие клубы. Буду ждать других предложений, которые мне подойдут.

Тренируюсь каждый день, стараюсь держать форму и жду изменений в профессиональном направлении. Не хочется пока обсуждать процесс по арбитражному суду.

Напомним, что НХЛ разрешила Зарипову выступать в лиге несмотря на запрет Международной федерации хоккея (ИИХФ). Форвард отстранен до 22 мая 2019 года из-за положительной допинг-пробы, взятой во время чемпионата КХЛ в сезоне-2016/17. Позже хоккеист сообщил, что подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на свою дисквалификацию.