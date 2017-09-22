Уличная атлетика при поддержке Datsun
10:40 | Хоккей — НХЛ

Зарипов отклонил несколько предложений из НХЛ

7

Нападающий Данис Зарипов заявил, что отклонил несколько предложений от клубов НХЛ, так как его не устроили их условия. Называть команды 36-летний дисквалифицированный игрок отказался. Ранее сообщалось, что интерес к хоккеисту проявлял "Питтсбург".

– В отношении НХЛ пока все тихо, говорить об этом нет смысла, - цитирует ТАСС Зарипова. - Были предложения от нескольких клубов, но они меня не устроили. Не собираюсь говорить, что именно и какие клубы. Буду ждать других предложений, которые мне подойдут.

Тренируюсь каждый день, стараюсь держать форму и жду изменений в профессиональном направлении. Не хочется пока обсуждать процесс по арбитражному суду.

Напомним, что НХЛ разрешила Зарипову выступать в лиге несмотря на запрет Международной федерации хоккея (ИИХФ). Форвард отстранен до 22 мая 2019 года из-за положительной допинг-пробы, взятой во время чемпионата КХЛ в сезоне-2016/17. Позже хоккеист сообщил, что подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на свою дисквалификацию.

Опрос

Данис Зарипов в НХЛ: вы за или против?
голосовать

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4583635

7
Материалы других СМИ
Материалы сюжета: Данис Зарипов: допинговая дисквалификация
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (7)
Войти, чтобы оставить комментарий

Trezvy

Промахается Денис...

12:58

karlikf1

А чего там за предложения были, шайбы собирать в ведро или чё? Или калитку открывать?

12:37

Флаваноид

"Молодец", пусть и дальше выпендривается...Странно,человек под дисквалификацией, пахнет завершением карьеры, ему предоставляют шанс играть в НХЛ...

12:09

bezik

А зачем Зарипову бросаться на любой контракт и в любую команду. Время есть, всегда можно и карьеру завершить

11:56

PitersS

Зарипова послали на 3 буквы, и он подумал, что это в НХЛ..

11:22

Andrewxyz

По бабкам не устроило.

11:12

scotioti

Зря, надо цепляться за любое предложение и оспаривать решение суда. Пока действует дисквалификация - надо играть хоть в Бафало, а если сократят срок с 2-х лет, на 1 год, можно уже свои условия ставить.

11:11