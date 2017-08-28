Зарипов благодарен НХЛ за возможность продолжить карьеру

Руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ) разрешило нападающему Данису Зарипову выступать в лиге несмотря на запрет Международной федерации хоккея (ИИХФ). Ранее форвард был дисквалифицирован на два года за применения запрещенных веществ. Напомним, что 36-летний россиянин не может выступать в КХЛ и на международных турнирах.

- Я с нетерпением жду продолжения своей карьеры в качестве профессионального хоккеиста в Северной Америке, - приводит агент Дэн Милстейн слова Зарипова на своей странице в Твиттере. - Я очень благодарен руководству НХЛ за сегодняшнее решение, в результате которого мне была предоставлена такая возможность.

Несмотря на то, что мне дан шанс выступить в лучшей лиге мира, я планирую продолжать процесс в отношении своей апелляции в Спортивном арбитражном суде для того, чтобы доказать свою правоту и очистить сое имя.

Зарипов отстранен до 22 мая 2019 года из-за положительной допинг-пробы, взятой во время чемпионата КХЛ в сезоне-2016/17. Форвард в то время играл за магнитогорский "Металлург". Позже хоккеист сообщил, что подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на свою дисквалификацию.

Разрешили! НХЛ спасет карьеру Зарипова