Зарипов благодарен НХЛ за возможность продолжить карьеру

Руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ) разрешило нападающему Данису Зарипову выступать в лиге несмотря на запрет Международной федерации хоккея (ИИХФ). Ранее форвард был дисквалифицирован на два года за применения запрещенных веществ. Напомним, что 36-летний россиянин не может выступать в КХЛ и на международных турнирах.
- Я с нетерпением жду продолжения своей карьеры в качестве профессионального хоккеиста в Северной Америке, - приводит агент Дэн Милстейн слова Зарипова на своей странице в Твиттере. - Я очень благодарен руководству НХЛ за сегодняшнее решение, в результате которого мне была предоставлена такая возможность.
Несмотря на то, что мне дан шанс выступить в лучшей лиге мира, я планирую продолжать процесс в отношении своей апелляции в Спортивном арбитражном суде для того, чтобы доказать свою правоту и очистить сое имя.
Зарипов отстранен до 22 мая 2019 года из-за положительной допинг-пробы, взятой во время чемпионата КХЛ в сезоне-2016/17. Форвард в то время играл за магнитогорский "Металлург". Позже хоккеист сообщил, что подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на свою дисквалификацию.
unfan
Уже не молодой, а там площадки меньше и бегать меньше надо, так что может ещё много хороших сезонов там поиграть.
00:02
TooM
Играй, КХЛ и тут в торбе, удачи в НХЛ, будем следить за успехами.
23:48 28 августа
ShuishiVatanabe
как много поддержки допингерам , а потом спрашивают за что нас ненавидят во всем мире, если свое же быдло за то чтобы допингер играл
23:32 28 августа
Лоуренс Аравийский
НХЛ-сборище допингёров.
23:17 28 августа
Subulcus
И КХЛ так же надо.. Самой лиге принимать решение.... И слать на три буквы тех кто не согласен с её решениями...
23:15 28 августа
forward988
Так и должно быть. Ты должен играть, Данис.
23:04 28 августа