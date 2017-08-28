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23:00 28 августа | Хоккей — НХЛ

Зарипов благодарен НХЛ за возможность продолжить карьеру

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Руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ) разрешило нападающему Данису Зарипову выступать в лиге несмотря на запрет Международной федерации хоккея (ИИХФ). Ранее форвард был дисквалифицирован на два года за применения запрещенных веществ. Напомним, что 36-летний россиянин не может выступать в КХЛ и на международных турнирах.

- Я с нетерпением жду продолжения своей карьеры в качестве профессионального хоккеиста в Северной Америке, - приводит агент Дэн Милстейн слова Зарипова на своей странице в Твиттере. - Я очень благодарен руководству НХЛ за сегодняшнее решение, в результате которого мне была предоставлена такая возможность.

Несмотря на то, что мне дан шанс выступить в лучшей лиге мира, я планирую продолжать процесс в отношении своей апелляции в Спортивном арбитражном суде для того, чтобы доказать свою правоту и очистить сое имя.

Зарипов отстранен до 22 мая 2019 года из-за положительной допинг-пробы, взятой во время чемпионата КХЛ в сезоне-2016/17. Форвард в то время играл за магнитогорский "Металлург". Позже хоккеист сообщил, что подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на свою дисквалификацию.

Разрешили! НХЛ спасет карьеру Зарипова

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КОММЕНТАРИИ (6)
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unfan

Уже не молодой, а там площадки меньше и бегать меньше надо, так что может ещё много хороших сезонов там поиграть.

00:02

TooM

Играй, КХЛ и тут в торбе, удачи в НХЛ, будем следить за успехами.

23:48 28 августа

ShuishiVatanabe

как много поддержки допингерам , а потом спрашивают за что нас ненавидят во всем мире, если свое же быдло за то чтобы допингер играл

23:32 28 августа

Лоуренс Аравийский

НХЛ-сборище допингёров.

23:17 28 августа

Subulcus

И КХЛ так же надо.. Самой лиге принимать решение.... И слать на три буквы тех кто не согласен с её решениями...

23:15 28 августа

forward988

Так и должно быть. Ты должен играть, Данис.

23:04 28 августа