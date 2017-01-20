Задоров подрался с Мэнсоном и оставил его без майки

В матче регулярного чемпионата НХЛ между "Анахаймом" и "Колорадо" (2:1) российский защитник гостей Никита Задоров принял участие в драке. 21-летний хоккеист вступил в бой с защитником соперника Джошем Мэнсоном. С соперника была снята футболка, однако Задорова в итоге повалили на лед.
В текущем сезоне хоккеист подрался во второй раз, а также набрал 6 (0+6) баллов в 42 встречах.
Adios Amigos R...
Да никто его не повалил, сам упал...
13:40
hansol76
А-ха-ха.....А ещё с Задорова трусы стянули и клюшкой по голове дали....!!! Не правда ли,автор?
12:45
Dolphin75
Всё ровно наоборот. Майку Задоров снял с Мэнсона, и шлёпнулся на лёд. Писатели ....
12:41
konec mira
Автор текста видео смотрел?
12:39