Задоров подрался с Мэнсоном и оставил его без майки

В матче регулярного чемпионата НХЛ между "Анахаймом" и "Колорадо" (2:1) российский защитник гостей Никита Задоров принял участие в драке. 21-летний хоккеист вступил в бой с защитником соперника Джошем Мэнсоном. С соперника была снята футболка, однако Задорова в итоге повалили на лед.

В текущем сезоне хоккеист подрался во второй раз, а также набрал 6 (0+6) баллов в 42 встречах.