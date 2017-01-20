12:16 | ХОККЕЙ — НХЛ

Задоров подрался с Мэнсоном и оставил его без майки

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В матче регулярного чемпионата НХЛ между "Анахаймом" и "Колорадо" (2:1) российский защитник гостей Никита Задоров принял участие в драке. 21-летний хоккеист вступил в бой с защитником соперника Джошем Мэнсоном. С соперника была снята футболка, однако Задорова в итоге повалили на лед.

В текущем сезоне хоккеист подрался во второй раз, а также набрал 6 (0+6) баллов в 42 встречах.

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Adios Amigos R...

Да никто его не повалил, сам упал...

13:40

hansol76

А-ха-ха.....А ещё с Задорова трусы стянули и клюшкой по голове дали....!!! Не правда ли,автор?

12:45

Dolphin75

Всё ровно наоборот. Майку Задоров снял с Мэнсона, и шлёпнулся на лёд. Писатели ....

12:41

konec mira

Автор текста видео смотрел?

12:39

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