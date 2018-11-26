Яковлев считает, что решение отправить его в фарм-клуб было правильным

Защитник "Нью-Джерси" Егор Яковлев в интервью "СЭ" рассказал, что был не рад стечению обстоятельств, когда его отправили в фарм-клуб, но добавил, что считает это решение правильным.

Напомним, Яковлев, который является олимпийским чемпионом, уехал за океан этим летом из СКА. Сезон он начал в фарм-клубе "Бингемтон", в первых матчах АХЛ сделав восемь голевых передач. После этого он был переведен в "Нью-Джерси".

– Прям не так все страшно было? Обычно именно тренинг-кемпом всех пугают.

– Да все было в порядке. Если ты нормально подготовился к сезону, будешь нормально себя чувствовать. В лагере очень много всего – и игры, и тесты сразу же. Был у нас беговой тест, а у меня были проблемы с коньками. Мне не могли подобрать мой желоб, который я просил, из-за чего стал болеть пах. Непросто было.

Я написал нашему точильщику, который в СКА и в сборной работал, он мне сфотографировал желоб. Настроил станок и сделал фотографию, сказав: "Покажи точильщику, он поймет". Я показал ему, а он такой: "Я никогда таких острых коньков не видел. Как ты будешь кататься?" Я ему: "Сделай, пожалуйста, а я уж разберусь, как буду кататься". После этого я стал кататься на своей заточке.

– У вас настолько оригинальная заточка?

– Вроде бы нет. Но в НХЛ любят кататься на менее острых. Финны на определенных заточках катаются, шведы на своих. Я как-то с детства любил, чтобы все было остро. Идешь в поворот, значит, все должно быть остро. Захотел затормозить – значит, сразу нужно остановиться.

– Не из-за того ли, что изначально играли на позиции нападающего?

– Не знаю, главное было – чтобы ноги не разъезжались, когда стоишь. Чтобы не делать много лишних движений. Мне было тяжело, потому что я половину лагеря откатался на тупых коньках. Я пытался, объяснял, Сергей Брылин вместе со мной пытался что-то объяснять, но мало что получалось. Пока фотографию из России не прислали.

– Это стало фактором того, что вас отправили в фарм?

– Я рассказываю это не в плане оправдания, просто хорошая история. Решение отправить меня в фарм было правильным. И язык подучить, и тренер там был русский – Брылин. Он мне помог с терминами, выписал мне их все, и я их учил. И в АХЛ я получил очень много игрового времени и привык к площадкам.

Главная команда уезжала в поездку на 15 дней, за которые ты можешь сыграть две игры. Смысл возить меня и тренироваться, лучше поехать в АХЛ и привыкать. Понятно, что я не очень был рад такому стечению обстоятельств, хотелось быть с командой. В итоге не так уж все плохо получилось. Посмотрел, что такое АХЛ. (Игорь Еронко)

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