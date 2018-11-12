Вячеслав Быков: "Радулов — энерджайзер на льду, но в жизни он очень порядочный человек"

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков поделился мнением о нападающем "Далласа" Александре Радулове. По его словам, в жизни он очень порядочный и ответственный человек.

– ​Особо я отмечу Радулова, который играл у меня в "Салавате Юлаеве" и взрослой сборной России, – цитирует Быкова официальный сайт НХЛ. – Саша сам прошел через низшие лиги, стал героем в юниорской команде Квебека. Радулов – это энерджайзер на льду, но в жизни он очень порядочный и ответственный человек, который умеет опекать молодежь. Все покажет и объяснит, даст хорошую дорогу. Радулов не только сам играет здорово, но и своих партнеров делает лучше.