Владислав Третьяк: "Малкин провел один из лучших сезонов в НХЛ"

Глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк поздравил российского нападающего "Питтсбурга" Евгения Малкина с победой в Кубке Стэнли. "Пингвинз", обыграв "Нэшвилл" (2:0, 4-2) в шестом матче финальной серии плей-офф НХЛ, завоевали трофей второй раз подряд.

- За Женю, наверное, болела вся страна, - приводит ТАСС слова Третьяка. - Малкин представлял весь российский хоккей на таком высоком уровне, поэтому нужно его поздравить с таким достижением. Он лучший бомбардир, и этот сезон, по-моему, один из лучших в его заокеанской карьере, особенно плей-офф. Это очень здорово, мы гордимся и поздравляем его от имени всех болельщиков и от себя лично.

Очень интересная и достойная игра, жаль только, что мало голов, потому что хоккей все-таки славится голами. В финале встречались равные команды, и "Нэшвилл" в этом плей-офф очень здорово играл у себя дома, думаю, что отмена гола тоже повлияла на результат. Победа есть победа, нужно поздравить "Питтсбург".

Кросби заслужил приз, он достоин его, он лидер, который выходил на лед и вел команду за собой. Хотя я считаю, что Малкин тоже был достоин этой награды, но выбор пал на Кросби, который является капитаном и примером для своих партнеров.

Напомним, что Малкин стал обладателем Кубка Стэнли в третий раз. В прошедшем плей-офф НХЛ он, набрав 28 (10+18) очков, стал лучшим бомбардиром.