Владимир Малахов: "Возможно, Ковальчук ошибся с командой"

Бывший защитник сборных СССР и России, тренер по развитию "Айлендерс" Владимир Малахов выразил мнение, что Илья Ковальчук принял неверное решение, перейдя летом в "Лос-Анджелес"​. В текущем сезоне форвард отметился 14 (5+9) очками в 25 матчах НХЛ.

– Это была инициатива Ильи, поэтому рассуждать о том, правильно это или нет, мы не имеем права, – цитирует RT Малахова. – Ковальчук многое сделал для российского хоккея: честно отработал свой контракт со СКА, выиграл Олимпиаду. Насколько мне известно, его цель – попасть в "Тройной золотой клуб". Для этого ему осталось завоевать Кубок Стэнли.

– И для этой цели он выбрал "Лос-Анджелес"?

– Возможно, лишь выбор команды можно назвать ошибкой. Но смена тренера, которая уже произошла в коллективе, может изменить ситуацию. Шанс на переход в другой клуб всегда остается. Мы не знаем, впишется ли он в новую концепцию, которую привнес новый наставник. Но Ковальчук имеет право выступать там, где хочет. Если у него есть желание быть в "Лос-Анджелесе", мы не можем его за это судить. Он сделал все для российского хоккея.