06:49 | Хоккей — НХЛ

Виталий Кравцов: "Очень рад стать игроком "Рейнджерс"!"


"Рейнджерс" выбрал российского нападающего "Трактора" Виталия Кравцова на драфте НХЛ. Клуб из Нью-Йорка выбирал 10-м. В прошлом сезоне 18-летний хоккеист набрал 7 (4+3) очков в 35 матчах КХЛ за "Трактор", а также 11 (6+5) очков в 16 встречах плей-офф.

- Привет, Нью-Йорк! Я очень рад стать игроком "Рейнджерс"! Рейнджеры, вперед! До встречи в Нью-Йорке!, - заявил Кравцов.

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