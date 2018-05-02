"Виннипег" вышел вперед в серии с "Нэшвиллом"

"Виннипег" выиграл у "Нэшвилла" в 3-м матче 1/4 финала Кубка Стэнли (7:4). "Джетс" вышел вперед в серии 2-1. Следующая игра состоится 4 мая.
Хозяев проигрывали после первого периода со счетом 0:3, но во второй двадцатиминутке "Джетс" удалось за 3 минуты сократить отставание, а затем и вовсе выйти вперед. В заключительном игровом отрезке подопечные Пола Мориса своего уже не упустили.
НХЛ
Плей-офф
1/4 финала
3-й матч
"Виннипег" - "Нэшвилл" - 7:4 (0:3,4:0, 3:1)
Голы: Фишер - 1 (Хартман, Экхольм), 4:53 - 0:1. Суббан - 2 (бол., Форсберг, Джохансен), 10:06 - 0:2. Уотсон - 5 (Экхольм), 17:35 - 0:3. Штястны - 3 (Трауба), 22:38 - 1:3. Бафлин - 2 (Литтл, Майерс), 25:11 - 2:3. Трауба - 2 (Уилер, Штястны), 25:29 - 3:3. Бафлин - 3 (Лайне, Штястны), 39:15 - 4:3. Форсберг - 5 (бол., Джохансен, Суббан), 47:40 - 4:4. Уилер - 2 (бол., Шайфли, Бафлин), 55:01 - 5:4. Уилер - 3 (п.в., Шайфли), 59:09 - 6:4. Танев - 4 (п.в., Лаури), 59:29 - 7:4.
Вратари: Хеллебайк - Ринне (58:27 - 59:29).
Штраф: 15 - 17.
Броски: 45 (10+16+19) - 30 (12+6+12).
Наши: - - Емелин (9:41/0/0).
2 мая. Виннипег. Bell MTS Place.
Счет в серии: 2-1.
maxcds
Повторюсь) против лома нет приёма. даже неудачная игра Хеля в начале не остановила джетс. хотя, справедливости ради, он спас команду в середине третьего в дуэле с арвидсоном.
06:47
ростовский свин
матч просто потрясающий! не зря хованов выделял именно эту серию,хоккейный человек все таки!Предчувствовал.Полностью согласен про шайфли и уилера .весь сезон это пишу ,крутейшие игроки.которые свой уровень показали как раз в решающий момент.Только уилер это первое звено сша.Плюс Бафлин.Просто великолепен в этом плове.
06:28
gibson
Нэшвиллу конец. Думаю, что хищники максиму что смогут сделать это взять один домашний матч (и то я в этом не уверен, чувствую, что все закончится в 5 матчах). Разбазарили преимущество в 3 шайбы, но главное почувствовали свое полное бессилие справиться с более крутой командой чем они сами. У физрука Лави прямо на скамейке случилась истерика, когда Бафлин забивал 4-й гол. Нэшвилл с какого-то перепуга рвал ж.пу стремясь выиграть регулярку. Он оставил в ней все силы и всю свою удачу. Сколько раз команда отыгрывалась в пустыми воротами? 13 раз? Вечный рекорд НХЛ. Все восхищались этим геройством. Да только кому оно было нужно, ведь в большинстве тех матчей Нэшвилл мог победить и не доводя ситуацию до пустых ворот. Ведущие защитники с целым букетом травм играют уже на последнем издыхании, Лавиолетт их полностью загнал. А Виннипег очень крутой. Шайфли и Уиллер это настоящие топы, не меньше чем второе звено олимпийской сборной Канады.
06:18
.BattleFish.
ахахахахаха везинец Дыринне психанул и дал по хребтине Уиллеру по моему, и этого при счете 5-4 за 4 минуты до конца, что за недоумок!))) Надо отыгрываться, а он поддается на провокацию и открыто лупит по спине и получает удаление, после этого игры в Виннипеге им не взять, Трешвилль морально надломлен!) Да и поселку городского типа надо отдать должное, при счете 3-0 шикарно закамбечили, 7-4 в итоге, просто красота, а не серия!)))
06:02