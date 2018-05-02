"Виннипег" вышел вперед в серии с "Нэшвиллом"

"Виннипег" выиграл у "Нэшвилла" в 3-м матче 1/4 финала Кубка Стэнли (7:4). "Джетс" вышел вперед в серии 2-1. Следующая игра состоится 4 мая.

Хозяев проигрывали после первого периода со счетом 0:3, но во второй двадцатиминутке "Джетс" удалось за 3 минуты сократить отставание, а затем и вовсе выйти вперед. В заключительном игровом отрезке подопечные Пола Мориса своего уже не упустили.

НХЛ

Плей-офф

1/4 финала

3-й матч

"Виннипег" - "Нэшвилл" - 7:4 (0:3,4:0, 3:1)

Голы: Фишер - 1 (Хартман, Экхольм), 4:53 - 0:1. Суббан - 2 (бол., Форсберг, Джохансен), 10:06 - 0:2. Уотсон - 5 (Экхольм), 17:35 - 0:3. Штястны - 3 (Трауба), 22:38 - 1:3. Бафлин - 2 (Литтл, Майерс), 25:11 - 2:3. Трауба - 2 (Уилер, Штястны), 25:29 - 3:3. Бафлин - 3 (Лайне, Штястны), 39:15 - 4:3. Форсберг - 5 (бол., Джохансен, Суббан), 47:40 - 4:4. Уилер - 2 (бол., Шайфли, Бафлин), 55:01 - 5:4. Уилер - 3 (п.в., Шайфли), 59:09 - 6:4. Танев - 4 (п.в., Лаури), 59:29 - 7:4.

Вратари: Хеллебайк - Ринне (58:27 - 59:29).

Штраф: 15 - 17.

Броски: 45 (10+16+19) - 30 (12+6+12).

Наши: - - Емелин (9:41/0/0).

2 мая. Виннипег. Bell MTS Place.

Счет в серии: 2-1.