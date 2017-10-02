"Вегас" Шипачева проиграл "Сан-Хосе"

"Вегас" проиграл "Сан-Хосе" со счетом 3:5 в предсезонном матче НХЛ. Отметим, что по ходу встречи гости вели в счете 3:1, однако "Голден Найт" смогли отыграться во втором периоде.

Нападающий "Вегаса" Вадим Шипачев не набрал очков в этой встрече. Российский форвард провел на льду 18 минут 46 секунд, ща которые нанес один бросок по воротам. Также на его счету два заблокированных броска соперника и показатель полезности "-1".

НХЛ

Предсезонный матч

"Вегас" – "Сан-Хосе" – 3:5 (1:1, 2:2, 2:0)