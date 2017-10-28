"Вегас" разгромил "Колорадо", Варламов пропустил 7 шайб

"Вегас" разгромил "Колорадо" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 7:0. Эта победа стала восьмой для "Голден Найтс" в сезоне. Кроме того, для "Вегаса" это первый матч без пропущенных шайб. В составе "Эвеланш" на льду появился российский вратарь Семен Варламов. Он отразил 14 бросков из 21. Нападающий Наиль Якупов провел на площадке 15 минут 48 секунд. На его счету один бросок в створ ворот и два силовых приема.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Вегас" - "Колорадо" - 7:0 (0:0, 4:0, 3:0)

Наши: - - Якупов (15:48/1/-1).