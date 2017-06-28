Сегодня "Вегас" открыл первый в истории клуба лагерь новичков. В нем принимают участие 44 хоккеиста, включая тех игроков, что были выбраны на драфте этого года.
Владелец клуба Билл Фоли посетил мероприятие и обратился к хоккеистам с мотивирующей речью. Руководитель сказал, что впереди игроков ждет сражение, в котором они смогут победить, если будут одним целым.
Напомним, что предстоящий сезон регулярного чемпионата НХЛ станет дебютным для "Вегаса".
Mark It Down: On June 27, for the first time in team history, Golden Knights players skate on Vegas ice wearing our team's logo. pic.twitter.com/wy6d9IcY3N– Vegas Golden Knights (@GoldenKnights) 27 июня 2017 г.