Сегодня "Вегас" открыл первый в истории клуба лагерь новичков. В нем принимают участие 44 хоккеиста, включая тех игроков, что были выбраны на драфте этого года.

Владелец клуба Билл Фоли посетил мероприятие и обратился к хоккеистам с мотивирующей речью. Руководитель сказал, что впереди игроков ждет сражение, в котором они смогут победить, если будут одним целым.

Напомним, что предстоящий сезон регулярного чемпионата НХЛ станет дебютным для "Вегаса".