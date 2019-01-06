Василевский пропустил 5 шайб от "Сан-Хосе", Сергачев забил за "Тампу"

"Сан-Хосе" победил "Тампа-Бэй" в матче регулярного чемпионата НХЛ. В составе "Лайтнинг" одну из шайб забросил Михаил Сергачев. Ворота "Тампы" защищал Андрей Василевский, отразивший 28 бросков из 33. Еще один российский хоккеист команды Никита Кучеров не отметился резулттивными действиями.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Сан-Хосе" - "Тампа-Бэй" - 5:2 (2:1, 1:1, 2:0)

Голы: Кутюр - 16 (Майер, Э. Карлссон), 9:27 - 1:0. Павелски - 25 (Бернс), 10:01 - 2:0. Хедман - 5 (Стэмкос, Палат), 16:13 - 2:1. Кейн - 13 (бол., Бернс, Э. Карлссон), 24:23 - 3:1. Сергачев - 1 (Жозеф, Кэллахэн), 24:53 - 3:2. Кейн - 14 (Диллон), 45:18 - 4:2. Радил - 6 (Майер, Бернс), 52:20 - 5:2.

Вратари: Джонс (Делл, 24:53, Джонс, 26:08) - Василевский.

Штраф: 4 - 6.

Броски: 33 (4+12+17) - 20 (8+9+3).

Наши: - - Кучеров (19.17/0/-4), Сергачев (16.21/1/-1).

6 января. Сан-Хосе. SAP Center.