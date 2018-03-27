"Вашингтон" выиграл у "Рейнджерс", Кузнецов и Овечкин набрали по 2 очка

"Вашингтон" на выезде обыграл "Рейнджерс" в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:2). Это четвертая подряд победа "Кэпиталз".

В составе гостей по 2 (1+1) очка набрали российские нападающие Евгений Кузнецов и Александр Овечкин.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Рейнджерс" - "Вашингтон"- 2:4 (0:4, 1:0, 1:0)

Овечкин забросил 45-ю шайбу в сезоне. Видео //

Стермительная голевая атака Кузнецова и Чейссона. Видео ​