"Вашингтон" выиграл у "Рейнджерс", Кузнецов и Овечкин набрали по 2 очка

"Вашингтон" на выезде обыграл "Рейнджерс" в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:2). Это четвертая подряд победа "Кэпиталз".
В составе гостей по 2 (1+1) очка набрали российские нападающие Евгений Кузнецов и Александр Овечкин.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Рейнджерс" - "Вашингтон"- 2:4 (0:4, 1:0, 1:0)
Овечкин забросил 45-ю шайбу в сезоне. Видео //
Стермительная голевая атака Кузнецова и Чейссона. Видео
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Монте-Кристо (Мститель) .
Раз Овечкин гол забил, матч хороший сыгран был. А если серьезно, то Саню с 45-м голом. С очередным победным. Одно огорчает, что забил мало. Кузнецов после травмы раззобивался. Отдых пошел ему на пользу. Отсюда вывод, что Кузнецову почаще травмироваться надо (шучу). Поведя 4:0, Вашингтон по сути бросил играть. Да и Рейнджерс выпустили основного голкипера. С Георгиевым столичным повезло. Грубауэр же играл отлично. Он и спас Вашингтон от неприятностей.
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