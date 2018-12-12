"Вашингтон" обыграл "Детройт" благодаря хет-трику Овечкина

"Вашингтон" выиграл у "Детройта" в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Кэпиталз" одержал третью победу кряду.

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин​ забросил три шайбы. Это его 21-й хет-трик в карьере.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Вашингтон" - "Детройт" - 6:2 (3:0, 2:0, 1:2)

Голы: Коннолли - 6 (бол., Карлсон, Кузнецов), 3:39 - 1:0. Бойд - 2 (Дауд, Яшкин), 10:50 - 2:0. Овечкин - 23 (Бэкстрем, Кемпны), 12:59 - 3:0. Овечкин - 24 (Карлсон, Бэкстрем), 29:05 - 4:0. Оши - 10 (бол., Бэкстрем, Кузнецов), 30:06 - 5:0. Ларкин - 13 (Нюквист, Дженсен), 41:03 - 5:1. Овечкин - 25 (Дьос, Бэкстрем), 49:33 - 6:1. Нюквист - 8 (Абделькадер), 56:42 - 6:2.

Вратари: Холтби - Бернье (Ховард, 30:06).

Штраф: 2 - 4.

Броски: 25 (10+7+8) - 37 (11+10+16).

Наши: Кузнецов (15.50/0/-1), Овечкин (19.38/4/+3), Орлов (21.11/0/0) - -.

12 декабря. Вашингтон. Capital One Arena.