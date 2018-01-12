Варламов пропустит минимум две недели из-за травмы

Голкипер "Колорадо" Семен Варламов выбыл из-за травмы как минимум на две недели, сообщает Denver Post. У российского вратаря повреждение мышц нижней части тела. По словам главного тренера команды Джаред Беднар Варламов пока не готов приступить к тренировкам.

Напомним, что голкипер получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Виннипега" (3:2 ОТ). Россиянин был заменен на Джонатана Бернье во втором периоде встречи. В этом сезоне Варламов провел 26 матчей, в которых одержал 13 побед, один раз отыграл на ноль, и имеет процент отраженных бросков 91,2.