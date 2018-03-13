"Ванкувер" с Голдобиным на выезде уступил "Лос-Анджелесу"

"Ванкувер" на выезде проиграл "Лос-Анджелесу" (0:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Голкипер "Кэнакс" Андерс Нильссон отразил 30 из 33 бросков по своим воротам.

Победу "Кингз" принесли точные броски Тайлера Тоффоли, Анже Копитара и Тэннера Пирсона.

Для "Ванкувера" это поражение стало четвертым подряд. "Лос-Анджелес" в четырех играх одержал две победы и потерпел два поражения.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Лос-Анджелес Кингз" - "Ванкувер Кэнакс" - 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

Голы: Тоффоли - 22 (Маззин, Кемпе), 21:57 - 1:0. Копитар - 28 (Форборт, Даути), 34:54 - 2:0. Пирсон - 13 (Кемпе, Тоффоли), 50:53 - 3:0.

Вратари: Куик - Нильссон (55:56 - 56:19).

Штраф: 8 - 8.

Броски: 33 (8+10+15) - 35 (5+13+17).

Наши: - - Голдобин (11.26/3/-2).

13 марта. Лос-Анджелес. Staples Center.