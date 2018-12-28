07:41 | Хоккей — НХЛ

"Ванкувер" переиграл "Эдмонтон", Голдобин сделал 2 голевые передачи

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"Эдмонтон" на своем льду проиграл "Ванкуверу" в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:4). "Ойлерз" потерпел четвертое поражение кряду.

Российский нападающий "Кэнакс" Николай Голдобин отметился двумя голевыми передачами.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Эдмонтон" - "Ванкувер" - 2:4 (1:4, 1:0, 0:0)

Голы: Мотт - 6 (Руссель), 3:48 - 0:1. Бозер - 13 (Петтерссон, Голдобин), 6:25 - 0:2. Ньюджент-Хопкинс - 13 (бол., Макдэвид, Драйзайтль), 10:24 - 1:2. Петтерссон - 18 (Голдобин, Пулио), 18:48 - 1:3. Руссель - 4 (Бигл, Хорват), 19:49 - 1:4. Драйзайтль - 18 (бол., Макдэвид, Нерс), 27:05 - 2:4.

Вратари: Коскинен (Тэлбот, 20:00, 57:08 - 59:00, 59:07) - Маркстрем.

Штраф: 2 - 6.

Броски: 32 (11+11+10) - 20 (6+5+9).

Наши: Зыков (6.18/0/0) - Голдобин (10.20/1/+2).

28 декабря. Эдмонтон. Rogers Place.

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/nhl/2018-2019/

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