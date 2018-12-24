"Торонто" в овертайме обыграл "Детройт"

"Торонто" обыграл "Детройт" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 5:4 в овертайме. Победная шайба на счету нападающего Каспери Капанена.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Торонто" - "Детройт" - 5:4 ОТ (1:2, 2:1, 1:1, 1:0)

Голы: Капанен - 13 (Мэттьюс, Райлли), 0:27 - 1:0. Гронек - 2, 3:45 - 1:1. Расмуссен - 6 (Ларкин, Дженсен), 19:18 - 1:2. Эн - 1 (Меган), 29:53 - 1:3. Готье - 1 (Линдхольм, Т. Мур), 32:52 - 2:3. Райлли - 13 (Таварес, Юнссон), 34:00 - 3:3. Нильсен - 7 (Крунвалль, Бертуцци), 52:03 - 3:4. Таварес - 24 (Гардинер), 59:52 - 4:4. Капанен - 14 (Дермотт, Кадри), 61:53 - 5:4.

Вратари: Спаркс (57:13 - 58:01, 58:08 - 59:52) - Бернье (19:16 - 19:18).

Штраф: 6 - 4.

Броски: 24 (3+11+8+2) - 30 (13+9+6+2).

Наши: Зайцев (17.31/1/-1) - -.

24 декабря. Торонто. Scotiabank Arena.