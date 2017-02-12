05:48 | ХОККЕЙ — НХЛ

"Торонто" уступил "Баффало", Зайцев заработал одно очко

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"Торонто" на своей площадке проиграл "Баффало" в регулярном чемпионате НХЛ - 1:3. Защитник хозяев Никита Зайцев записал на свой счет результативную передачу, проведя на площадке 22 минуты 11 секунд. В составе гостей 24 минуты 13 секунд сыграл Дмитрий Куликов.

В еще одном поединке "Тампа" обыграла "Виннипег" - 4:1. В составе "Лайтнинг" в этой игре появились Никита Кучеров и Владислав Наместников. Россияне результативными действиями не отметились.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Виннипег" - "Тампа" - 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)

Наши: - - Кучеров (16:49/1/1), Наместников (16:20/4/0).

"Торонто" - "Баффало" - 1:3 (0:3, 1:0, 0:0)

Наши: Зайцев (22:11/3/-1) - Куликов (24:13/0/0).

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/hockey/nhl/

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