"Торонто" уступил "Баффало", Зайцев заработал одно очко

"Торонто" на своей площадке проиграл "Баффало" в регулярном чемпионате НХЛ - 1:3. Защитник хозяев Никита Зайцев записал на свой счет результативную передачу, проведя на площадке 22 минуты 11 секунд. В составе гостей 24 минуты 13 секунд сыграл Дмитрий Куликов.

В еще одном поединке "Тампа" обыграла "Виннипег" - 4:1. В составе "Лайтнинг" в этой игре появились Никита Кучеров и Владислав Наместников. Россияне результативными действиями не отметились.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Виннипег" - "Тампа" - 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)

Наши: - - Кучеров (16:49/1/1), Наместников (16:20/4/0).

"Торонто" - "Баффало" - 1:3 (0:3, 1:0, 0:0)

Наши: Зайцев (22:11/3/-1) - Куликов (24:13/0/0).