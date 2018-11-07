"Торонто" одержал победу над "Вегасом"

"Торонто" обыграл "Вегас" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 3:1. В составе "Мэйпл Ливз" на площадку выходили защитники Игорь Ожиганов и Никита Зайцев.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Торонто" - "Вегас" - 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Голы: Браун - 2, 5:30 - 1:0. Марнер - 5 (Таварес, Хаймэн), 20:09 - 2:0. Икин - 4 (Теодор, Меррилл), 31:22 - 2:1. Кадри - 4 (п.в., Браун, Марло), 59:25 - 3:1.

Вратари: Андерсен - Флери (57:27 - 59:25).

Штраф: 6 - 2.

Броски: 21 (8+8+5) - 37 (13+16+8).

Наши: Зайцев (23.45/1/0), Ожиганов (9.48/0/+1) - -.

7 ноября. Торонто. Scotiabank Arena.