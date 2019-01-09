Ти Джей Оши: "Якуб Врана играет важную роль в "Вашингтоне"

Нападающий "Вашингтона" Ти Джей Оши положительно оценил игру чешского форварда столичной команды Якуба Врана, который забросил две шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Филадельфии"​ (5:3), сообщает официальный сайт лиги.

– Врана продолжает взрослеть, все больше обретает уверенность, что хорошо сказывается на успехах "Вашингтона", – приводит слова Оши официальный сайт НХЛ. – Вы можете видеть, что он делает своими ногам, как быстро передвигается, и почему-то его руки двигаются так же быстро. Якуб – большая часть нашей команды, он играет большую роль в клубе.

Все о НХЛ – здесь.