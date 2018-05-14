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"Тампа" - "Вашингтон": Кузнецов забросил шайбу с передачи Овечкина. Видео

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Нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов забросил шайбу во втором матче финала "Востока" против "Тампы". Россиянин сделал счет 4:2 в пользу своей команды за 2,9 секунды до конца второго периода. Передачу в этом эпизоде отдал Александр Овечкин.

Кузнецов набрал 18-е (8+10) очко в этом розыгрыше Кубка Стэнли. На счету Овечкина 18 (9+9) очков.

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