"Тампа" проиграла "Айлендерс", Кучеров и Наместников очков не набрали

"Тампа-Бэй" на своем льду проиграла "Айлендерс" (3:5) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Отметим, что по ходу встречи гости вели в счете 4:0. Прервалась победная серия "Молний" из пяти игр кряду.

В составе победителей дублем отметился Андерс Ли, гол и две передачи на счету Джона Тавареса. У "Тампы" дубль оформил Янни Гурд. Голкипер Андрей Василевский отметился голевой передачей и отразил 27 бросков по своим воротам.

Нападающие Никита Кучеров и Владислав Наместников очков в этой встрече не набрали. Кучеров отыграл 23 минуты и нанес 5 бросков по воротам, у Наместникова 20 минут и 4 броска. Защитник Михаил Сергачев впервые в сезоны отыграл 18 минут и отметился тремя бросками. У всех перечисленных показатель полезности "-1".

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Тампа-Бэй" – "Айлендерс" – 3:5 (0:2, 0:1, 3:2)